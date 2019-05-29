Bakan Pakdemirli, Rus mevkidaşı Patrushev ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Dmitry Patrushev ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede, Rusya'nın ikili ve bölgesel işbirliği alanlarında önemli bir ortak olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki genel ticaret hacminin yüzde 15 artarak, 2018 yılında 25 milyar doları geçtiğini belirten Bakan Pakdemirli, tarımsal ticaret açısından daha büyük bir potansiyele sahip olduklarını ifade etti.

Yaş sebze ve meyvelere öncelik verilmesi

Pakdemirli, başta domates olmak üzere, Rusya'ya ihraç edilen yaş meyve ve sebzelerin kontrol için limanlarda uzun süre bekletildiği ve bu nedenle ürünlerde bozulma olduğu, kontrollerde yaş meyve ve sebze ürünlerine öncelik verilmesi gerektiğini hatırlattı. Pakdemirli ayrıca Gelencik Limanı'nın kapalı olduğu süre boyunca kullanılacak olan Tuapse ve Novorossiysk limanlarının altyapısının iyileştirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Domates kotası 100 binden 150 bin tona çıkarıldı

Görüşmede Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Dmitry Patrushev ise Rusya'nın domates kotasını 150 bin tona çıkaran kararın Nisan ayında imzalanmasının ardından yürürlüğe konulduğunu söyledi. Türkiye ve Rusya arasında ikili ticaretin yanı sıra yatırım, bilimsel ve teknik konularda da işbirliğinin yapılmasının önemli olduğunu kaydeden Rusya Tarım Bakanı Patrushev, iki ülke arasında TYK Toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasının sorunların çözümü için fırsat olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli de Tarım Yürütme Komitesi (TYK) 3. Dönem Toplantısı'nın 2019 yılında Türkiye'de gerçekleştirileceğini hatırlattı. Bakan Patrushev Temmuz ayında St Petersburg'da yapılacak Su Ürünleri Fuarına Bakanı Pakdemirli'yi davet ettiklerini ifade etti.

Görüşmede Pakdemirli, Rusya ile balıkçılık ürünleri alanında işbirliğinin önemli olduğunu, bu kapsamda Rusya tarafınca onay bekleyen işletmelere en kısa sürede gerekli onayların sağlanmasını gündeme getirdi. Diğer taraftan Rus Bakan Patrushev, balıkçılıkla ilgili onay bekleyen firmalarla da ilgili yoğun bir çalışmanın devam ettiğini söyledi. Görüşmede Rusya'nın Mersin balığında dişi seçme ve sağma alanlarında gelişmiş olduğu ve bu alanda işbirliği yapılabileceği konuları da gündeme getirildi.

Süttozu ihracat talebi yinelendi

Görüşmede, Türkiye'den Rusya'ya süttozu ihracatı yapma talebi yinelendi. Süt ürünleri ihracatının AB standartlarına uygun gerçekleştirilmesi yönünde Bakan Pakdemirli, Temmuz ayında St. Petersburg'da yapılacak Su Ürünleri Fuarına Tarım ve Orman Bakanlığının davet edilmesinden memnuniyet duyduklarını ve programının uygunluğuna göre kendisinin de bu fuara katılmak istediğini belirtti.