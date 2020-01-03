Web TV Türkiye Bakan Pekcan duyurdu! İhracatta Cumhuriyet rekoru geldi

Bakan Pekcan duyurdu! İhracatta Cumhuriyet rekoru geldi

03.01.2020 | 11:33

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan canlı yayında 2019 yılına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Pekcan, "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl ithalatımız yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar oldu. 2019'da dış ticaret açığımız yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolardan 29 milyar 926 milyon dolara geriledi." dedi

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