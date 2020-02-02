Bakan Selçuk açıkladı: 5 milyon TL daha aktarılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gelen son dakika gelişmesine göre Bakan Selçuk, Elazığ depremi sonrası bölgeye yapılan yardımlar hakkında "Bakanlık olarak Elazığ ve Malatya'da GSS prim borçlarını 3 ay süreyle öteledik. Bu iki bölgeye 8 milyon TL aktarıldı. Elazığ için 5 milyon TL daha kaynak aktarılacak." açıklamalarını yaptı.
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