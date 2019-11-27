Bakan Soylu : "Tüm imkanlarımı 500 teröristi temizlemek için kullanacağız"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2020 yılı için bütün hazırlıklarımızı, bütün kapasitemizi bu 500'ü sıfırlamak için kullanacağız. Girilmedik hiçbir alan kalmayacak" dedi.
Yurt içindeki terörist sayısının 500'ün çok az üzerinde olduğunu söyleyen Soylu, "Bugün terörle mücadele politikamızı belirlerken kimseye sormak durumunda değiliz" dedi.
Bakan Soylu, yapılan operasyonlarla terör örgütlerinin alanını tamamen daralttıklarını belirtti. Soylu ayrıca, terör örgütü PKK'nın son talimatının TFF İkinci Lig'de yer alan Amedspor'a yardım yapılması olduğunu açıkladı.
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