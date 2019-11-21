Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a sert tepki

Meclis bütçe komisyonunda tansiyon yüksekti. Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'ın FETÖ ile mücadeleye ilişkin kullandığı ifadelere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert çıktı. Soylu, "Sen hainsin, sen provokatörsün." dedi.