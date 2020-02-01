Web TV Türkiye Bakan Süleyman Soylu Elazığ depremine ilişkin: Jandarma ekipleri tüm köyleri denetliyor | Video

Bakan Süleyman Soylu Elazığ depremine ilişkin: Jandarma ekipleri tüm köyleri denetliyor | Video

Bakan Süleyman Soylu Elazığ depremine ilişkin: Jandarma ekipleri tüm köyleri denetliyor | Video
01.02.2020 | 15:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu 'Afet Bölgesi' tartışmalarına ilişkin, ""Afet bölgesi ilan edilsin" diye bir tartışma var. Bizim kanunumuzda afet bölgesi yok, afete maruz bölge var. eğer bir bölgede yaşama imkanı tamamen kalkmışsa afete maruz bölge ilan ediliyor. Ama afet bölgesi denilen bir kavramımız söz konusu değil. Ama şu var, başından beri hem ekonomik olarak yapabileceğimiz tüm yardımları, sosyal yardımları da genel hayata etkin almaya çalışıyoruz." dedi.

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