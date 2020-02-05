Bakan Süleyman Soylu Van'da gerçekleşen çığ faciasıyla ilgili son değerlendirmeleri yaptı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşmesi sonucu 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. AFAD'ın son dakika açıklamasında da hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği bildirildi.
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