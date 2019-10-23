Bakan Varank “Türkiye, 2 haftada ABD ve Rusya’yı istediği noktaya getirdi”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Cumhurbaşkanımız dün Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Putin’le uzun süren bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin sonucunda Türkiye-Rusya arasında tarihi bir mutabakata ulaşıldı. Türkiye, 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sayesinde yaklaşık 2 hafta içinde hem Amerika Birleşik Devletleri’ni hem de Rusya’yı kendi istediği noktaya getirmiş oldu” dedi.