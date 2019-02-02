Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bakan Varank'tan OSB yatırımcılarına müjde!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) arsa tahsisine ilişkin yaşanan sorunlara neşter atan düzenlemeyi anlatarak, "Ziyaret ettiğimiz illerde sanayici ve girişimcilerimizin OSB'lerle ilgili şikâyetleriyle karşılaşıyorduk. Medyada yer alan haberlerde bazı keyfi uygulamalar kamuoyu gündemine geliyordu. Buradan yola çıkarak yatırımcılarımızın karşılaştığı sorunlara yönetmelik çerçevesinde el attık. Farklı düzenlemelere yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. STK, sanayicilerimiz ve tüm paydaşlarımızın görüşlerini alarak bu yönetmeliği hazırladık. Bu yönetmelikle OSB'lerde çarklar artık daha hızlı dönecek" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Varank'tan OSB yatırımcılarına müjde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN