Bakan Varank'tan OSB yatırımcılarına müjde!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) arsa tahsisine ilişkin yaşanan sorunlara neşter atan düzenlemeyi anlatarak, "Ziyaret ettiğimiz illerde sanayici ve girişimcilerimizin OSB'lerle ilgili şikâyetleriyle karşılaşıyorduk. Medyada yer alan haberlerde bazı keyfi uygulamalar kamuoyu gündemine geliyordu. Buradan yola çıkarak yatırımcılarımızın karşılaştığı sorunlara yönetmelik çerçevesinde el attık. Farklı düzenlemelere yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. STK, sanayicilerimiz ve tüm paydaşlarımızın görüşlerini alarak bu yönetmeliği hazırladık. Bu yönetmelikle OSB'lerde çarklar artık daha hızlı dönecek" dedi.