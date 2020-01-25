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Bakanlar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı!

25.01.2020 | 12:37

Elazığ'daki depremle ilgili son dakika bilgilerini aktarmak için kameraların karşısına geçen bakanlar artçı depreme canlı yayında yakalandı.

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