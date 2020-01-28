Bakanlardan son dakika açıklaması: Tüm köylerin çadır ihtiyacı karşılandı

Bakanlardan son dakika Elazığ Depremi açıklaması... Kriz masasında Elazığ depremindeki ihtiyaçlar ve gelişmeleri izleyen ve kamuoyunu her gün bilgilendiren 3 bakan yeniden kameralar karşısındaydı. Bakan Soylu kullanılmamış eşya gönderilmemesi konusuna değinirken Bakan Koca yoğun bakımda sadece 9 yaralının kaldığını ve durumlarının kritik olmadığını aktardı. Bakan Kurum da yıkım çalışmalarının başladığı ve dönüşüm sürecinin işlemeye başladığını açıkladı. İşte açıklamalar ve öne çıkanlar;