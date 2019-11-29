Balon balığı yeni gelir kapısı olacak! Zehri ilaç yapımında kullanılacak
Son yıllarda Akdeniz ve Ege'de sıkça görülmeye başlanan ve balık türlerini tehdit eden balon balığı zehrinden ilaç yapılması gündemde. Uzmanlar çalışmaların hayata geçmesiyle balığın Akdeniz'deki kaderinin de değişeceği görüşünde.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
Bitlis’te araziye gizlenen EYP böyle imha edildi 29.11.2019 | 18:01
03:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Zeytinburnu'nda sergi açılışına katıldı 29.11.2019 | 17:36
01:21
Balon balığı yeni gelir kapısı olacak! Zehri ilaç yapımında kullanılacak 29.11.2019 | 17:25
02:47
İstanbul Boğazdaki arsanın satışına izin verilmedi 29.11.2019 | 16:32
00:38
Türkiye'nin ilk reyting şirketi kuruldu! Bakan Albayrak'tan ilk açıklama 29.11.2019 | 16:26
00:51
18:52
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar 29.11.2019 | 16:01
29:46
07:55
03:02
00:56
00:33
Bakan Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e evinde ziyaret! 29.11.2019 | 14:53
00:44
Türkiye şehitlerini uğurluyor 29.11.2019 | 14:18
06:07
Şehidin kutsal emaneti yıllar sonra gözü yaşlı annesine böyle teslim edildi 29.11.2019 | 11:02
01:01
Meclis'te gerilim! “Kemal Kılıçdaroğlu, özür dilemeli” 29.11.2019 | 10:39
06:36
Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi'nden ekonomi gündemi 29.11.2019 | 10:09
01:35
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 7 gözaltı! 29.11.2019 | 09:53
11:50
Ceyhan Mumcu’dan A Haber’e özel açıklamalar 29.11.2019 | 00:17
01:17
Kuzey Makedonya'da Erdoğan sevgisi 28.11.2019 | 22:43
04:11
Mehmet Tevfik Göksu: İstanbul’da su zammına AK Parti olarak geçit vermedik 28.11.2019 | 21:12