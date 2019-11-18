Balon balığındaki zehir kanser ilacı olacak! Kanada harekete geçti
Denizlerin en tehlikeli ve istilacı türleri arasında sayılan balon balıkları Türkiye için ekonomik gelir olma yolunda hızla ilerliyor. Bu balıkların derisinde bulunan zehir için Kanada harekete geçti ve Türkiye'den balon balığı ithalatına başladı.
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