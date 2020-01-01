"Barış Pınarı Harekatı'nda bütün dünya karşımızdaydı"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor ve değerlendirmelerde bulunuyor. Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak Oktay, "Barış Pınarı Harekatı'nda bütün dünya karşımızdaydı" ifadelerini kullandı.
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