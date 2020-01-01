Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor ve değerlendirmelerde bulunuyor. Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak Oktay, "Barış Pınarı Harekatı'nda bütün dünya karşımızdaydı" ifadelerini kullandı.