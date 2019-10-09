Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk kareler!

Fırat'ın doğusuna gerçekleşmesi planlanan Barış Pınarı Harekatı, Başkan Erdoğan'ın talimatı ile resmen başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri obüsler ve F-16'lar ile terör hedeflerini vurmaya başlarken YPG'nin hakimiyetinde olan bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor. Reuters da Türk F-16'larının YPG/PKK'ya ait mühimmat depolarını vurduğunu duyurdu. ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak harekat hakkında bilgilendirildi. Ceylanpınar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada halka evlerine girmeleri çağrısında bulunuldu. Operasyonun başladığı anlardan ilk kareler gelmeye devam ediyor.