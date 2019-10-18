Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi saygıyla anılıyor

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi olan Ahmet Topçu 2 yıl önce sözleşmeli Er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girdi. Afrin görevine de katılan kahraman Topçu, son olarak Barış Pınarı Harekatı'na da katılmıştı. Tünelde pusuya yatan keskin nişancı çatışmada olan kahramanlara ateş açtı. Kurşunlardan biri Ahmet Topçu'nun bedenine isabet etti. Ağır yaralanan kahraman asker kaldırıldığı hastanede şehit düştü.