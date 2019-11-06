'Barış Pınarı' şehidi sonsuzluğa uğurlandı

İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu Resulayn'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehit asker için Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda yapıldı. Şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başlanan tören dualarla son buldu. Şehidin naaşı törenden sonra baba ocağı Osmaniye Kadirli ilçesine uğurlandı.