Başkan Adayı Yazıcı motor kulübü üyeleriyle şehir turu yaptı

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, sosyal projelere verdikleri desteklerle tanınan Anatolian Soldiers MC Motor Kulübü üyeleriyle bir araya geldi. Serkan Yazıcı, motosikletine binerek kendisine eşlik eden motorcularla beraber Club Turban Otel'den, Anatolian Soldiers Kulübüne şehir turu yaptı. Yazacı daha sonra motorcularla birlikte kulübe geçti. Kulübe ulaştığında motorcu grubu tarafından karşılanan Serkan Yazıcı, motorcularla çay içip, sohbet etti. Sohbet esnasında Anatolian Soldiers Kulübü Dernek Başkanı Doğuş Esat Berme tarafından Marmaris'te bir "Motosiklet Festivali" düzenlenmesi talebi üzerine Yazıcı; " Yaparız elbette, çok da güzel olur. Ekim sonu olabilir, hatta bu festivale Dünya Super Sport Şampiyonumuz Kenan Sofuoğlu'da gelsin." Diyerek sıcağı sıcağına motosiklet şampiyonumuz Kenan Sofuoğlu'nu arayarak davet etti. Yazıcı Kenan Sofuoğlu'ndan" Elbette seve seve katılırım Serkan Başkanım, siz isteyin yeter ki!" sözünü aldığını belirtti. Ayrıca sürücülere seslenen Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı," Trafikte yanınızdan geçen motorcu kardeşlerimizi zor duruma sokmamak için daha dikkatli olmak gerekiyor" mesajını verdi. Başkanlığı esnasında motosiklet kazalarını en aza indiren motorcu dostu bariyer sistemi ile Park yeri sorununu çözeceğini belirten Serkan Yazıcı, daha sonra motorcularla birlikte Marmaris turu attı ve Atatürk heykelinin önünde birlikte fotoğraf çekildi.