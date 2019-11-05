Başkan Erdoğan 13 Kasım'da ABD'ye gidecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Kasım'da ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek mi sorusunun cevabı merak edilirken, Grup toplantısı çıkışında açıklama yapan Erdoğan, gitmeden önce Trump ile bir telefon görüşmesi yapacağını, o telefon görüşmesine göre nihai kararı vereceğini söyledi. Basın mensuplarının telefon görüşmesinin ne zaman olacağı sorusunun üzerine Erdoğan, "arkadaşlar irtibat kurmaya çalışıyorlar" cevabını verdi.