Başkan Erdoğan 29 Ekim Resepsiyonu'nda konuştu "Güvenliğimiz söz konusu olunca kimseden icazet almayız"
Başkan Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Resepsiyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye, milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda icazet almadan kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi." dedi.
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