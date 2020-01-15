Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili ilişkiler, Libya'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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