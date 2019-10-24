Başkan Erdoğan: "ABD, terörist Mazlum'u bize teslim etmeli"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında ‘Cumhurbaşkanı Özel’ programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmeli. Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı teröristi) isteyecekler. (ABD'nin) Vermesi lazım bize." dedi.
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