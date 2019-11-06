Başkan Erdoğan ABD’ye gidecek mi? Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman olacak?

Türkiye’nin ABD ve Rusya ile yaptığı mutabakatların ardından uzun süredir konuşulan Başkan Erdoğan’ın ABD ziyaretiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. A Haber canlı yayınına bağlanan Turkish Heritage Vakfı Başkanı Ali Çınar, Başkan Erdoğan ve Trump arasında Türkiye saatiyle 8 ile 12 arasında bir telefon görüşmesinin olacağını ve tarihin bu görüşmede belirlenebileceğini aktardı. İşte Başkan Erdoğan’ın ABD ziyaretiyle ilgili son gelişmeler...

Türkiye'nin ABD ve Rusya ile yaptığı mutabakatların ardından uzun süredir konuşulan Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye saatiyle 8 ile 12 arası Oval Ofis'te olacağını aktaran Turkish Heritage Vakfı Başkanı Ali Çınar,"Bir kaynaktan aldığımız bilgiye Trump, Başkan Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yapacak. 13 Kasım'a çok az bir süre kaldığı için ziyaretin netleştirileceği belirtiliyor.



KRİTİK ZİYARET

Başkan Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaret kritik bir önem taşıyor. Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'dan rahatsızlık başta olmak üzere masada birçok konu var. Trump'ın çelişkili açıklamaları, kongredeki ve Pentagon'daki olumsuz havalardan dolayı Türkiye'nin rahatsızlığı herkes tarafından biliniyor. Bu yüzden Başkan Erdoğan hem kongrede aleyhteki tasarılar ve tepkinin Beyaz Saray tarafından verilmemiş olması hem de Suriye'deki yol haritasında ABD'nin net cevap vermemesinden dolayı belli soru işaretleri var Türkiye tarafında. O anlamda Başkan Erdoğan yapacağı bu telefon görüşmesinde Washington'daki bu olumsuz havanın ve Beyaz Saray'ın Türkiye yanında daha dik durmasını belirteceğini bekliyoruz" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN KARAR VERECEK

Bu telefon görüşmesinden sonra Başkan Erdoğan'ın ABD'ye gidip gitmeyeceği konusundan karar vermesinin beklendiğini aktaran Çınar,"Eğer gelecek hafta gelme durumu olmaz ise bir ihtimal de 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO zirvesinde Erdoğan-Trump görüşmesinin kesin yapılacağı doğrultusunda." İfadelerini kullanarak görüşmenin mutlaka olacağını dile getirdi.