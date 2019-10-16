Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatına ilişkin kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Operasyonumuz Münbiç’ten Irak sınırına kadar sürecek" dedi. Konuşmasında Arap Ligi ve AB'ye sert tepki gösteren Erdoğan, "Ey batı, ey Arap Ligi, Ey azıcık da olsa vicdan sahibi ülkeler bu devran elbet dönecek. Asla böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz ama şunu bilin ki yarın öbür gün siz de bizimle aynı sıkıntılarla baş başa kalacaksınız." ifadelerini kullandı.