Başkan Erdoğan ''Asker selamından korkacak kadar zavallılar'' deyip asker selamı verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sporcuların sevinç gösterileri esnasında asker selamı vermesine tepki gösterenlere sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan, ''Bunlar askerimizi selamlayan sporcularımızdan korkacak kadar zavallıdır. Bunların durumu bu. Onun için biz durmadan kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.'' dedi.
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