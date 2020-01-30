Başkan Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Elazığ depreminin simge olaylarından birinde enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü.
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