Başkan Erdoğan: Bağdadi'nin 13 tane yakın çevresini yakaladık elimizde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Bağdadi'nin ablasını, eşi ile yakaladık, şu anda bizde. En son 13 tane en yakın çevresini da yakaladık, onlar da şu anda elimizde." ifadelerini kullandı.