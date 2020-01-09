Başkan Erdoğan Berfin Özek'e asitli saldırı davasıyla ilgili olarak: "Kanun maddelerine değil, vicdanınıza ses verin"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuştu. Erdoğan, Berfin Özek'e asitli saldırı davasıyla ilgili olarak: "Geçenlerde bir namussuz bir alçak bir kızımızla beraber yaşıyor. Asit atıyor yüzüne, mahkeme 13 yıl ceza veriyor. Kızımızın gözü gidiyor. Kanunun en yüksek oranı bu. Şimdi diyorum ki ben de, bunu da bizim getirdiğimiz söyleniyor. Arkadaşlar diyorum, siz neden kanun diyerek bize böyle cevap yolunu buluyorsunuz. Ben hak, hukuk, adaletten bahsediyorum. Siz burada hakkı, hukuku ve adaleti arayacaksınız. Kendi kızının başına gelmiş olsa, kanunlara mı bakacaksın" ifadelerini kullandı.