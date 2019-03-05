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Başkan Erdoğan: Böyle aynen patronun bay Kemal gibi yalan söyleme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eyüpsultan mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Kendisine iftira atan Kılıçdaroğlu'na açtığı davadan kazandığı parayı nereye bağışlayacağını açıklayan Erdoğan, "CHP'nin adayı diyor ki, AK Partili belediyelerde bir kültür merkezi yok diyor. Ya sen dur bakalım ya, Beylikdüzü'nde ne var ona bak. Orada küçük bir kültür merkezi yaptın diye hava atma. Sen çöplükleri temizle. Böyle aynen patronun Bay Kemal gibi yalan söyleme. Çünkü o yalan sana da zarar ettirir. Bana bir Man Adaları diye bir şey attı, şahsıma ve aileme. Ne oldu? Yargı neticesinde 2.5 milyon kazandım. 2.5 milyonu kazandıktan sonra söylüyorum, yargı onayı verdiği anda Mehmetçik Vakfı'na vereceğim." dedi.

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Başkan Erdoğan: Böyle aynen patronun bay Kemal gibi yalan söyleme
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