Başkan Erdoğan, Bursalı gencin isteğini geri çevirmedi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitingi öncesi Cuma namazını tarihi Ulucami'de kıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, Samet Demirci adlı bir gencin, uzun süredir tedavi gören lösemi hastası Meral Demirci ismindeki annesi için dua isteğini geri çevirmedi.

Erdoğan, "Meral Hanım, şu anda Ulu Cami'den dualarımızla yanındayız. Allah sağlık sıhhat afiyetler versin inşallah. Sen de bizi dualarında unutma. Hastaların duası kabuldür biliyorsun" ifadelerini kullandı. Samet Demirci, o anları cep telefonu kamerasıyla çekerek annesine gönderdi.