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Başkan Erdoğan: Dünyanın başka bir yerinde örneği yoktur!

08.11.2019 | 21:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan Mehmetçik'in dünyada eşi benzeri olmadığını ifade ederek,"Ordumuza Peygamber ocağı, bu ocakta yetişen yiğitlere de Mehmetçik deriz. Dünyanın başka bir yerinde örneği yoktur." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan Mehmetçik'in dünyada eşi benzeri olmadığını ifade ederek,"Ordumuza Peygamber ocağı, bu ocakta yetişen yiğitlere de Mehmetçik deriz. Dünyanın başka bir yerinde örneği yoktur." dedi.

"DÜNYANIN BAŞKA BİR YERİNDE ÖRNEĞİ YOKTUR"
Aile müessesesinin çok ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğu günümüzde "Peygamber ve Aile" temasını seçtikleri için de başkanlığımızı tebrik ediyorum. Etkinliklerle, sempozyum ve programlarla onun örnek hayatını, bilhassa da aile yaşantısını milletimizin tamamına anlatma imkanı bulacağımıza inanıyorum.

Kardeşlerim, biz Hazreti Peygamberimize ve onun kutlu yoluna meftun bir milletiz. En çok ona hürmet eder, onu özleriz. Sözlerin en güzeliyle en çok onu anarız. Şiirlerin en güzelini onun için yazar, onun için okuruz. Dualarımıza onun adıyla başlarız. El emeği olan en kıymetli ilim ve sanat eserlerimizi ona ithaf ederiz. Çiçeklerden en çok gülü sevmemiz, onu hatırlattığı içindir. Ona duyduğumuz derin muhabbet isimlerimize yansır. Erkeklerimiz Ahmet'tir, Mustafa'dır, Mehmet'tir. Kadınlarımız Hatice'dir, Fatıma'dır, Ayşe'dir, Zeynep'tir. Onun dostları olan Ömer, Osman, Ali; hepimizin başının tacıdır. Ordumuza Peygamber ocağı, bu ocakta yetişen yiğitlere de Mehmetçik deriz. Dünyanın başka bir yerinde örneği yoktur.

Bu milletin hamuru İslamla müşerref olduğundan beri Peygamber Efendimizin aşkıyla yoğrulmuştur. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nı dolduran Ezan-ı Muhammedi Diyarbakır'da da aynı coşkuyla okunur.

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