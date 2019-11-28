Başkan Erdoğan: "FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri cihat kavramını çarpıtarak şer odaklarının ekmeğine yağ sürmüştür"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6. Din Şurası kapanış programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri cihat kavramını çarpıtarak şer odaklarının ekmeğine yağ sürmüştür. FETÖ ve DEAŞ tecrübesi her türlü din istismarına karşı samimi bir mücadele halinde olmamızı gerek kılıyor" ifadelerini kullandı.
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