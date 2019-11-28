Web TV Türkiye Başkan Erdoğan: "FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri cihat kavramını çarpıtarak şer odaklarının ekmeğine yağ sürmüştür"

Başkan Erdoğan: "FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri cihat kavramını çarpıtarak şer odaklarının ekmeğine yağ sürmüştür"

28.11.2019 | 14:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6. Din Şurası kapanış programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri cihat kavramını çarpıtarak şer odaklarının ekmeğine yağ sürmüştür. FETÖ ve DEAŞ tecrübesi her türlü din istismarına karşı samimi bir mücadele halinde olmamızı gerek kılıyor" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:15
Başkan Erdoğan: "FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri cihat kavramını çarpıtarak şer odaklarının ekmeğine yağ sürmüştür" 28.11.2019 | 14:46
02:08
Başkan Erdoğan: "Ülkemizi bölmek, parçalamak için yapıyorlar" 28.11.2019 | 14:36
01:24
"Bakan Albayrak’ın yerli duruşu ABD ve Avrupa’yı rahatsız ediyor. Siz niye rahatsızsınız?" 28.11.2019 | 13:32
01:54
Terör örgütü PKK'nın mini etek hilesi ortaya çıktı! 28.11.2019 | 12:42
06:28
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Kur ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz" 28.11.2019 | 12:33
00:43
"11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı Aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz" 28.11.2019 | 12:14
00:55
MİT, düzenlediği operasyonla PKK'nın üst düzey kadın teröristi Beraat Afşin, etkisiz hale getirdi 28.11.2019 | 12:03
01:01
Hakkari’de yıldırım düştü: 2 şehit 28.11.2019 | 09:53
03:25
İbrahim Kalın'dan flaş NATO açıklaması 28.11.2019 | 02:13
01:47
Kılıçdaroğlu'ndan konuşma yasağı 27.11.2019 | 21:48
02:16
MSB'den Pençe Harekatı açıklaması: 170 hain etkisiz 27.11.2019 | 17:10
05:35
Bakan Soylu : "Tüm imkanlarımı 500 teröristi temizlemek için kullanacağız" 27.11.2019 | 15:59
25:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MÜSİAD Vizyoner’19 zirvesinde önemli açıklamalar (27 Kasım 2019 Çarşamba) 27.11.2019 | 15:44
03:54
"Düşmanlarımızın attığı taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır" 27.11.2019 | 15:40
04:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'ye kelimenin tam anlamıyla çağ atlattık" 27.11.2019 | 15:29
23:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK toplantısında önemli açıklamalarda bulundu (27 Kasım 2019 Çarşamba) 27.11.2019 | 12:28
05:32
"Buradan çağrıda bulunuyorum: BM güvenlik konseyi yeniden yapılandırılmalı" 27.11.2019 | 12:23
04:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söz konusu Müslümanlar olunca..." 27.11.2019 | 12:20
03:01
Kızılay ve AFAD Arnavutluk için harekete geçti 27.11.2019 | 12:13
08:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması 27.11.2019 | 11:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN