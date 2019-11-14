Başkan Erdoğan gazetecilere ABD ziyaretini anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyaretini dönüş yolunda gazetecilerle değelendirdi. Erdoğan Trump ve heyetinin anlatıp izlettiklerinden sonra havasının değiştiğini ve farklı bir duruma geçildiğini belirtti. F 35 konusunda "Müşteri değil ortağız" diyen Erdoğan S-400 konusundaki teklife de "Mümkün değil" dediklerini aktardı.