Web TV Türkiye Başkan Erdoğan gazetecilere ABD ziyaretini anlattı

Başkan Erdoğan gazetecilere ABD ziyaretini anlattı

14.11.2019 | 17:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyaretini dönüş yolunda gazetecilerle değelendirdi. Erdoğan Trump ve heyetinin anlatıp izlettiklerinden sonra havasının değiştiğini ve farklı bir duruma geçildiğini belirtti. F 35 konusunda "Müşteri değil ortağız" diyen Erdoğan S-400 konusundaki teklife de "Mümkün değil" dediklerini aktardı.

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