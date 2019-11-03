Başkan Erdoğan, İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin brifing aldı. Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin görüntüleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşıldı.

Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'daki programı çerçevesinde, valiliği de ziyaret etti. Valiliğe gelişinde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den ilde yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Başkan Erdoğan, özel defteri imzaladı.

Başkan Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde; terör örgütü YPG/PKK'nın Akçakale ilçesine düzenlediği havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit olan dokuz aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle de görüştü.