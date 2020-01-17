Başkan Erdoğan, İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili konuştu
Başkan Erdoğan, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Başkan Erdoğan: (İmamoğlu'nun Kanal İstanbul mektubu) İçeriği gizli, sizin anlattığımızdan farklı şeyler var. Kişiye özel bir mektupsa içini açıklamam doğru olmaz. Kanal İstanbul konusu bu şansın konusu değil, bizim konumuz." değerlendirmesinde bulundu.
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