Başkan Erdoğan İzmir Bayındır'da müjdeyi verdi! "Süratle kuracağız"
Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir Bayındır'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan,"Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesini süratle kuracağız." dedi.
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