Başkan Erdoğan İzmir Kiraz'da müjdeyi verdi

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Kiraz ilçesinde halka hitap etti. Başkan Erdoğan,"Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdik." diyerek müjdeyi verdi.