Başkan Erdoğan: "Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz!"

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz. Yarım asır önce Boğaziçi Köprüsü için 'felaket' diyen zihniyet şimdi de aynısını söylüyor. Karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin ne olduğu konusunda bilgileri yok. Ne rakam, ne gösterdikleri yerler doğru." dedi.