Başkan Erdoğan Kanal İstanbul'un maliyetini açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul'un maliyetini açıklayan Başkan Erdoğan, "Kanal güzergahı boyunca 17 bin metrenin üzerinde etütler yapıldı. Deneyler ve zemin çalışmaları ardından kanalın modellemesine geçildi. Mühendislik projeleri sonrası bugünkü aşamaya gelindi. 125 milyar lira değil, 75 milyar lira maliyeti var. İstanbul bir başka güzel olacak. Kanal etrafında kentsel dönüşüm projesine izin verilecek. 500 bin kişilik alana izin verilecek. Hafriyat bu projeye uygun şekilde değerlendirilecek." dedi.
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