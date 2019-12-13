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Başkan Erdoğan Kardemir İmam Hatip Lisesi öğrencilerine görüntülü mesaj

13.12.2019 | 20:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın ziyaret ettiği Kardemir İmam Hatip Lisesi öğrencilerine görüntülü mesaj gönderdi. Bir dizi görüşme için dün Karabük’e gelen Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın Anadolu Kız İmam Hatip Lisesini ziyaret edip, oradaki öğrencilerin duygularını ve çalışmaları ile onların selam ile dualarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a iletti. Bunun üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kız öğrencilere görüntülü mesaj gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın ziyaret ettiği Kardemir İmam Hatip Lisesi öğrencilerine görüntülü mesaj gönderdi.

Bir dizi görüşme için dün Karabük'e gelen Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın Anadolu Kız İmam Hatip Lisesini ziyaret edip, oradaki öğrencilerin selam ve dualarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kız öğrencilere görüntülü mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip Lisesinde okuyan kız öğrencilere gönderdiği mesajında, başarılarla dolu bir geleceği inşa edeceklerine inandığını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili kızlar, Karabük Kardemir Anadolu İmam Hatip Lisesinin başarılarla dolu bir geleceğini inşa edeceğinize inanıyoruz. Sizleri İstanbul'dan en kalbi duygularla selamlıyorum. Geleceğiniz aydınlık olsun, bahtınız aydınlık olsun. Kızım Sümeyye'nin sizi ziyareti ile bana vermiş olduğu bu haber üzerine sizi arıyorum. Kızım aynı şekilde sizin geçtiğiniz bu sıralardan geçti. İnanıyorum ki, nasıl başarılı olduysa, sizlerde aynı başarıyı yakalayacak ve sivil toplum kuruluşları ile geleceğin Türkiye'sini inşa eden anneler arasında yeriniz başarılı şekilde alacaksınız."

Emine Erdoğan ise, "Siz hepiniz bizim kızımızsınız. Sizi çok seviyoruz" dedi.

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