Başkan Erdoğan: Kudüs kırmızı çizgimizdir | Video Haber Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Barışı olarak sunduğu plana sert çıkan Erdoğan, "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bu konuyu bugün MGK toplantısında da ele aldık. Kudüs satılık değildir. Kimse 'birşeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesinler.100 yüzyılın anlaşması diyorlar. Ne anlaşması! Bu bir işgal projesidir." diye konuştu...