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Başkan Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı!

08.11.2019 | 16:14

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan seyahati sonrası uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'den diğer ülkeler çıkmadan çıkmayacağı mesajını verdi.

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