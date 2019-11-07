Başkan Erdoğan: “Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi’den farkı yok”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım’daki ABD ziyaretiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacağız diyen Başkan Erdoğan, ABD’ye terör örgütü YPG ile ilgili mesajı da verdi. Erdoğan, "Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den bir farkı yok. Ve yüzlerce insanın kanına giren bir örgütün oda başındadır. Burada benim görüştüğüm terörist iyi, görüşmediğim kötü diyemeyiz" ifadelerini kullandı.