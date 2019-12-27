Başkan Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u andı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 83. yılında Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u andı.
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