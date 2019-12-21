Başkan Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri gecesinde bu şiiri okudu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Necip Fazıl Ödülleri gecesinde, ödül alan şair İbrahim Tenekeci'nin bu şiirini kürsüden okudu.
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