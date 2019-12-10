Başkan Erdoğan: "Talep olursa Libya'ya asker gönderebiliriz"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne özel düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında "Doğu Akdeniz'de Libya'da yapılan anlaşma gibi kıyısı olan diğer ülkelerle anlaşma söz konusu mudur? Türkiye Libya'ya asker gönderecek mi?" sorusuna "Talep olursa Libya'ya hele hele böyle bir güvenlik anlaşmasını da imzaladıktan asker gönderebiliriz. Zaten önümüzde de herhangi bir engel söz konusu değildir" yanıtını verdi.
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