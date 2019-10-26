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Başkan Erdoğan Tarihi Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuştu

26.10.2019 | 15:31

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Fenerbahçe kongre üyeliğinde 25. yılını tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan sarı lacivertli takımın Yüksek Divan Kurulu ekim ayı olağan toplantısına katıldı. Burada önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Hizmet ve icraat konusunda herkesin yanında oldum. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi, hiç değişmedi. Atalarımızın da dediği gibi, gönül ferman dinlemiyor. Yüksek divan kurulu üyeliği, Fenerbahçe'ye gönül vermiş herkesin hayalidir. Fenerbahçe'nin on binlerce üyesi var ve bu kadar üye potansiyeli olan bir kulübün yüksek divan kurulu üyesi olmak bizim için ayrı bir mutluluk.

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