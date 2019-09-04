Başkan Erdoğan: Trump ile BM'de görüşeceğiz

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Sivas Kültür Merkezi'nde düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda hitap etti. Erdoğan, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın, ben bunu kabul etmiyorum." dedi. Erdoğan, "Ramazan ayında Sivas'a Yüksek Hızlı Tren geliyor" müjdesini verdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, finans ve ekonomi konusuna değindi ve "Bizler, şu anda finans yönetiminde çok daha başarılı bir ülke konumundayız. Bu başarı bizi ekonomide çok daha güçlü hale getirmektedir." şeklinde konuştu. Ayrıca Erdoğan, Trump ile arasında geçen “patriot konuşması”nı açıkladı.