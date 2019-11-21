Web TV Türkiye Başkan Erdoğan: "Türk tarımını küresel şirketlere ezdirmeyeceğiz"

Başkan Erdoğan: "Türk tarımını küresel şirketlere ezdirmeyeceğiz"

21.11.2019 | 15:14

Başkan Erdoğan, 3 Türkiye Tarım Orman Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: Cumhurbaşkanı olarak Türk tarımını geliştirecek, çiftçiyi güçlendirecek kararların yakından takipçisi olacağım. Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş kapsamlı, kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek" ifadelerini kullandı.

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