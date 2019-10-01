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Başkan Erdoğan: "Türkiye'nin kaybedecek bir günü daha yoktur"

TBMM'de yeni yasama yılı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Meclis Genel Kuruluna hitap etti. Başkan Erdoğan: Suriye ile ilgili olarak, "Türkiye'nin kaybedecek tek bir günü daha yoktur. 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgede 2 milyon kişiyi iskan ettirmeyi planlıyoruz. Projelerimiz hazır. Devlet başkanlarıyla BM'deki ikili görüşmelerde paylaştık. Bölgeyi terör örgütünün işgalinden kurtardıktan sonra uluslararası alacağımız destekle bu projeyi başlatacağız. Türkiye, kendi güvenliğini bölgede hesabı olan güçlerin keyfine terk edecek değildir" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan: "Türkiye'nin kaybedecek bir günü daha yoktur"
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